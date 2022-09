mardi 27 septembre 2022 • 373 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a fait le briefing du match amical Iran-Sénégal, prévu, cet après-midi, à 14h30 Gmt, à Vienne (Autriche).

"L'Iran, c'est un match important qui est au cran de la Bolivie, elle fait partie des meilleures équipes asiatiques si ce n'est la meilleure", a relevé l'entraîneur sénégalais en conférence de presse. "Ce qui veut dire qu'on a fait un bon choix", a soutenu Cissé, estimant que l'iran considéré comme la meilleure nation en Asie, "est qualifié aussi à la Coupe du monde" comme le Sénégal. "Donc on ira vers une confrontation assez intéressante", a prévenu le sélectionneur des Lions champions d'Afrique, indiquant que "dans cette période-là, les matchs amicaux sont très rares."



Interpellé sur la Bolivie son premier adversaire dans cette trève internationale de pré-Coupe du monde comme en 2002, Aliou Cissé, pense que "c'est le sort" et non le contraire. "Je ne pourrais pas dire que je serai superstitieux. En 2002, on a joué la Bolivie avant d'aller à la Coupe du monde, mais si la Bolivie nous porte chance tant mieux. Mais bon, je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est juste un adversaire qu'on a choisi parmi tant d'autres mais surtout un adversaire qui colle à notre adversaire sud-américain qui est l'Equateur", a expliqué le technicien qui s'apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde de suite avec le Sénégal.