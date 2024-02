vendredi 9 février 2024 • 249 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La République islamique d'Iran célèbre le 45e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran le 11 février 2024. Une Révolution qui a provoqué un changement considérable dans la longue histoire de l'Iran et est devenue la source d'un cheminement vers l'indépendance et la prospérité de l'Iran dans divers domaines.

L'Iran, bénéficiant d'une position géopolitique et géoéconomique exceptionnelle et étant adjacent à 15 pays voisins, est dépositaire de l'une des plus anciennes civilisations humaines de l'histoire dotée d'un système de gouvernance progressiste. Mais avant la Révolution islamique, il y avait en Iran un gouvernement dictatorial affilié à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, et avec la victoire de la Révolution islamique en 1979 sous la direction de l’Imam Khomeiny et grâce au soutien et à la présence du peuple, un système basé sur la démocratie religieuse a été établi dans la société iranienne. Aujourd'hui, le peuple iranien détermine son destin politique et social avec indépendance et liberté et à travers des mécanismes démocratiques, et il est fier de ne dépendre d'aucune puissance étrangère pour prendre les décisions.

L'Iran est une terre avec une histoire de civilisation et un patrimoine culturel, d’une superficie de plus de 1 600 000 kilomètres carrés et une population de 87 millions, étant au dixième rang des attractions historiques et culturelles au monde avec plus de 27 éléments inscrits à l'UNESCO, une destination attractive pour les touristes du monde entier. L'Iran, ce pays à quatre saisons, possède de nombreux lieux touristiques et sites protégés, ce qui constitue l'un des avantages du tourisme iranien. Cela signifie que lorsque l'ouest du pays est plein de neige et extrêmement froid, dans le sud du pays, les gens s’occupent de l'agriculture et au tourisme au bord de la mer et de l'océan par un temps agréable. Le tourisme religieux, quant à lui, comprend la visite annuelle de millions de musulmans du monde entier dans les villes de Machhad et Qom abritant respectivement les sanctuaires de l’Imam Reza (PSL) et la vénérée Fatimah Masoumah (PSE).

Le tourisme de santé est un autre domaine car l’Iran excelle dans le domaine de l’expertise médicale et de l’équipement médical dans la région et parfois dans le monde. De nos jours, de nombreux patients des pays voisins se rendent en Iran pour se faire soigner. Hospitalité du peuple iranien, cuisine iranienne diversifiée, traditionnelle et délicieuse, ayant de très beaux objets d'artisanat et d'art, des produits tels que des tapis, du caviar, du safran et des pistaches, un grand nombre de poètes mondialement renommés et des personnalités célèbres tels que Hafez, Saadi, Molawi Rûmi, Khârezmi, Avicenne, ainsi qu’une culture très riche et une civilisation ancienne de plus de 7 000 ans sont autant de preuves de l'attrait de l'Iran pour les touristes étrangers, dont les Sénégalais. D’autre part, l’existence d’universités de qualité pour étudier à moindre coût constitue un autre terrain favorable à la coopération entre l’Iran et le Sénégal et bien d’autres pays africains.



Aujourd'hui, malgré les sanctions oppressives de l'Occident et la pression maximale des États-Unis, l'Iran est pionnier dans bon nombre de domaines scientifiques tels que les cellules souches, les industries spatiales, la biotechnologie et les nanotechnologies, les technologies spatiales ultra-avancées, les industries avancées, les sciences nucléaires et bien d'autres sciences modernes. Grâce au talent des jeunes et aux efforts des scientifiques, l'Iran se classe au premier rang dans la région et au 15ème rang mondial avec une croissance de +11 dans la production scientifique.



La victoire de la Révolution islamique iranienne dans l’ère bipolaire et l’adoption de la politique « Ni Est Ni Ouest » ont présenté aux gouvernements et aux nations un nouveau modèle de politique étrangère et de non-dépendance à l’égard des blocs de puissance mondiaux. Jusqu’à présent, la République islamique d’Iran n’a pas limité et ne limitera pas sa politique étrangère à un pays, un bloc ou une idéologie. Le développement des relations avec tous les pays du monde avec une priorité tournée vers l'Est, centrée sur l'Asie et sur les pays voisins est l'une des politiques du nouveau gouvernement iranien. Cette approche stratégique ne signifiera certainement pas la négligence des relations avec d’autres régions géographiques du monde, et la République islamique d’Iran poursuivra tous ses efforts pour développer ses relations avec toutes les régions du monde de manière équilibrée.

L'Iran, en tant qu'acteur actif, indépendant et influent, souhaite établir des relations politiques, économiques et culturelles équilibrées et appropriées avec tous les pays et met l'accent sur la désescalade et la sécurité collective dans la région, la résolution des crises régionales et la lutte contre les mouvements terroristes. L’Iran est sans aucun doute une puissance sécuritaire et a joué un rôle important pour assurer la sécurité et la stabilité de la région et du monde, et il a payé un lourd prix dans ce sens, comme en témoigne le martyre du Général Hadj Qassem Soleimani, héros de la lutte mondiale contre le terrorisme, assassiné par l’administration américaine, ainsi que les 4 000 personnes tombées en martyres sur ce chemin. Instaurer la justice et l’égalité dans le système international et lutter contre les sanctions américaines illégales, injustes et unilatérales contre les nations sont d’autres stratégies principales de la République islamique d’Iran.



La politique étrangère de la R.I. d’Iran est fondée sur la justice, la négation de l’ingérence et de la domination étrangères, ainsi que sur l’opposition au phénomène de guerre partout dans le monde. Fondée sur les principes islamiques et le respect de toutes les religions et cultures, la République islamique d'Iran s'oppose à l'extrémisme et au terrorisme et les considère comme contraires à l'Islam et au bonheur humain. Bien que l'oppression et les crimes du régime israélien se poursuivent depuis 75 ans en Palestine occupée, les crimes de ce régime à Gaza au cours des 4 derniers mois, perpétrés avec le soutien ouvert des États-Unis, ont été les crimes les plus graves et sans précédent dans l'histoire, qui comprennent le génocide, l'occupation, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, l'apartheid, les migrations forcées, la profanation des lieux saints islamiques et chrétiens, la destruction de Gaza et le meurtre de plus de 26 000 personnes innocentes, dont plus des deux tiers sont les enfants et les femmes, ce qui est fermement condamné et auquel il faut immédiatement mettre un terme.

L'expansion des relations avec tous les pays du continent africain est une autre priorité de la politique étrangère équilibrée du gouvernement iranien et, dans ce cadre, la République du Sénégal, en tant que pays islamique et acteur actif en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, occupe une place particulière en tant que partenaire important de l'Iran.



La République islamique d'Iran a établi ses relations politiques et diplomatiques avec la République du Sénégal en 1971, et plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, qui ont heureusement toujours été amicales, constructives et croissantes. Au cours de cette période, de nombreuses rencontres ont eues lieu entre les autorités des deux pays à différents niveaux, notamment des présidents, des ministres des Affaires étrangères et quelques autres ministres. Aussi, les présidents des deux pays se sont rencontrés et ont discuté en marge du sommet des BRICS en Afrique du Sud en octobre 2023.

La première commission politique conjointe entre les deux pays s'est tenue récemment à Téhéran. Décembre 2023, la cinquième réunion de la Commission économique mixte entre la République islamique d'Iran et le Sénégal s'est également tenue à Dakar après 12 ans de pause et a fourni un bon cadre pour l'expansion des relations globales avec la signature de 6 documents de coopération entre les deux pays, une étape prometteuse pour l’avenir des relations bilatérales.



Aujourd'hui, l'Iran est devenu l'un des pôles de la science et des nouvelles technologies et se situe entre la 4e et la 15e place régionale et mondiale dans les domaines de la nanotechnologie, de la biotechnologie, de la médecine, des équipements médicaux, de la défense, de l'énergie, de la pétrochimie et de l’agriculture ultra sophistiquée. A cet égard, nous essayons d'élargir et de promouvoir la coopération avec le Sénégal dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans les domaines économique, scientifique et technologique.

Dans le domaine de la production automobile commune à travers Seniran Auto Company, nous recherchons la diversification et le développement de la coopération, et de bonnes mesures ont été prises à cet égard et avec l'arrivée de 500 nouveaux véhicules sur le marché sénégalais simultanément à l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran, une partie des besoins du réseau de taxis sénégalais sera assurée.



En fin de compte, je souhaite bonheur, prospérité et bien-être au gouvernement et à la grande nation du Sénégal, et je prie pour le progrès, la consolidation et l'approfondissement des relations entre la République islamique d'Iran et le Sénégal.



Hassan Asgari / Ambassadeur de la République Islamique d'Iran à Dakar