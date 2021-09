mardi 21 septembre 2021 • 424 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Irène Mingasson, Ambassadrice de L'Union européenne au Sénégal, a affirmé ce mardi que les accidents de la route constituent un lourd fardeau pour l’Economie sénégalaise. Elle a estimé à plus de 163 milliards les dépenses effectuées par l’Etat pour la sécurité routière.

«Les accidents de la route constituent un fardeau pour l’économie sénégalaise. Selon les chiffres du ministère des finances, l'Etat dépense plus de 163 milliards par an pour la sécurité routière», a-t-elle déclaré.



Iréne Mingasson a fait cette déclaration lors de la cérémonie de lancement officielle du Programme d’appui à la Gouvernance dans le Secteur des Transports Terrestres (PAGOTRANS).



Un projet Financé à hauteur de 3 900 000 euros (soit 2 560 108 646 F CFA ) par l’Union européenne et qui vise la mise en place d’une stratégie de communication dont le résultat attendu est un changement de comportement des usagers de la route, l’éradication de la surcharge à l'essieu...



L'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal a, par ailleurs, réaffirmé que l’Union Européenne est mobilisée pour soutenir le Sénégal à instaurer un meilleur système de transport.