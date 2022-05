dimanche 22 mai 2022 • 1715 lectures • 0 commentaires

Yewwi Askan Wi a déclaré, après avoir vérifié les listes de Benno Bok Yakaar, que la liste des suppléants de la liste nationale de la coalition présidentielle comporte des irrégularités qui doivent mener à son invalidation. Invité du Grand jury de la Rfm, Seydou Gueye, le porte-parole de l’Alliance pour la République s’est exprimé sur la question.

«C’est une bataille entre les listes. Et ça préfigure de ce que devra être, en termes de ferveur, la campagne électorale. Mais du point de vue de notre liste, ce qui est en cause c’est certainement la liste des suppléants. Et il y a une jurisprudence. On laissera ça aux juristes c’est leur travail. En tout cas, Déthié Fall n’a aucune qualité pour invalider notre liste. Son droit s’est limité à constater et à exercer son recours.»

«Puisque la liste qui est en compétition c’est la liste des titulaires et qui n’est jamais épuisée, puisque personne ne va emporter la totalité de la liste nationale, et comme c’est la règle, les suppléants qui vont prendre le relais, si jamais telle est la situation, viendront en concurrence des 53 qui sont inscrits sur la liste des titulaires avant qu’on ne puisse solliciter un suppléant. Donc ce n’est pas un gros problème.»