iGFM – (Dakar) Né au Niger d’un père sénégalais et d’une mère d’origine nigérienne, Ismaël Lô a grandi à Rufisque, dans la région de Dakar, après le retour de la famille au Sénégal. Izo, comme il est communément appelé, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien sénégalais mondialement reconnu grâce à son charme et son affection envers son pays et pour le continent africain.

Selon lui, seul Dieu est à l’origine de sa célébrité et des succès qu’il a eus dans sa carrière. « Il y a des choses qu’il ne faut pas s’en vanter, c’est grâce à Dieu.

Vous savez moi je n’ai pas de problème d’alter égo, ni d’ego. Je vais où je veux je rentre où je veux parfois on me dit : « Grand tu ne dois pas venir ici » Et pourquoi pas ? Pour moi la vie est simple : tu te lèves tu es en bonne santé, tu respires, tu assures la dépense quotidienne, tu parviens à honorer tes factures.

Que demander de plus si ce n’est de rendre grâce à Dieu » a-t-il déclaré dans les colonnes de ‘’Bes Bi

Iso annonce la sortie prochaine d'un nouvel album. Ce qui signifie surement après la pandémie de Covid-19, son retour sur la scène après également quelque temps d'absence pour des raisons professionnelles.

