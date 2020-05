Ismaela Mbaye, président de l’Association des infirmiers : « Nous méritons plus de considération … »

iGFM (Dakar) En cette période de pandémie, certaines corporations sont plus exposées car étant tout le temps en contact avec les malades. Parmi elles, on peut citer le grand bataillon des infirmiers. Pourtant, ils se disent lésés par les autorités sanitaires .Dans « Sama Santé » le président de l’ Association des infirmiers du Sénégal invite les autorités à leur accorder plus de considération. »Les infirmiers qui sont dans les centres de traitement de Covid- 19 sont bien équipés et ceux qui sont dans les centres de santé ou districts peinent à avoir de dotation suffisante. Ce qui provoque des frustrations auprès du personnel de santé. Déjà que les cas communautaires continuent de gagner du terrain » dénonce-t-il. Il ajoute « : il faut que notre corporation soit beaucoup plus structurée que l’ordre des infirmiers soit mis en place et qu’il faut un recrutement massif car nous occupons une place stratégique dans le système sanitaire » . Pour plus de détails, suivons Ismaela Mbaye au micro d’igfm.

Khawa SIGNATE