Ismaïla AIDARA, la discrète expertise du Sahel

vendredi 9 décembre 2022 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Discret et moins présent sur les plateaux de télévision sénégalaise et souvent même » Mal où très peu utilisé » pour son expertise et son carnet d'adresse,Ismaila Aidara jouit d'une très grande crédibilité dans la sous région, et souvent rend service à des compatriotes sénégalais qui ont des difficultés dans la plus grande discrétion.

A titre d'exemple on peut le voir ici sur ces images poser avec le Premier ministre par intérim de la transition du Mali le Colonel Abdoulaye MAIGA, après avoir réussi à faire libérer un compatriote sénégalais arrêté par erreur au Mali pour Jihadisme. Le sénégalais en question est un journaliste du nom de Mamadou SYLLA et qui a eu à travailler pour plusieurs quotidiens dont Le TÉMOIN dans les années 2000.

Le Directeur de Publication du magazine panafricain et site online Confidentiel Afrique est aussi connu pour sa loyauté légendaire comme on peut aussi le voir sur cette photo en compagnie de l'ancien Président nigérien Issoufou Mahamadou, une amitié vielle de plus de vingt cinq ans. Ensemble ils ont participé au sommet de l'union africaine qui s'était tenu à Niamey, au Niger consacré à l'industrialisation. Issoufou Mahamadou est un exemple de grandeur démocratique. Malgré son leadership affirmé et sa vision pragmatique de transformer le Niger en dix ans (2011-2021)., il a décidé de céder le pouvoir, ne briguant pas un troisième mandat. Comme quoi nul n'est prophète Chez soi.

Publié par Harouna Fall editor