vendredi 10 mars 2023 • 527 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

Interpellé ce jeudi sur les nombreuses arrestations d’opposants, Ismaila Madior Fall a donné sa position. Pour lui, quand des individus violent la loi et troublent l’ordre public, ils doivent être arrêtés et jugés.

«Il est incontestable que notre pays est respectueux des droits humains. Aujourd’hui, tous les organismes internationaux qui classement les pays nous donnent toujours une place très honorable.



Dans tous les pays du monde il y a des arrestations. Vous ne pouvez pas me citer un seul pays du monde où il y a zéro arrestation. Un Etat c’est le respect des droits fondamentaux. Mais quand il y a des fauteurs de troubles on les arrête.



Quand des individus violent la loi, troublent l’ordre public on les arrête et on les Juge. La Police, la justice et la Gendarmerie servent à cela. À traquer les fauteurs de troubles, à ceux qui veulent violer les lois et à les juger selon les principes respectueux des droits humains.»