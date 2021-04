samedi 24 avril 2021 • 727 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grâce à un but signé Ismaila Sarr, Watford remonte en Premier League un an seulement après sa descente.

Watford ne sera resté qu'un an au purgatoire. Une saison après être descendu en Championship, le club anglais officialise sa remontée en Premier League à la faveur d'une victoire ce samedi lors de la 44e journée sur Milwall 1-0. Avec dix points d'avance alors que leur plus proche poursuivant Brentford a encore trois matches à jouer, les Hornets ne peuvent plus être rejoints.

Pour le titre en revanche, cela semble compromis puisque Norwich possède 5 points d'avance à deux journées de la fin. C'est Ismaïla Sarr qui a inscrit l'unique but de la rencontre aujourd'hui, son 13e de la saison, confortant sa place de meilleur buteur de son club.