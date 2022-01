mardi 11 janvier 2022 • 1750 lectures • 2 commentaires

iGFM (Cameroun) Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a annoncé, ce mardi, à l'hôtel de l'équipe, que Ismaila Sarr n'est pas forfait pour la CAN 2021 contrairement à ce qui se dit.

"A ce stade il n'est pas forfait. Il avait un rendez-vous avec le médecin à Barcelone. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est parti afin qu'il soit suivi par le médecin à Barcelone. Hier, le staff des lions, Watford et le joueur ont eu une concertation. Il a été retenu qu'il reste à Barcelone pour dix jours. Donc, il sera de retour vers les huitièmes de finale. On garde espoir car il y a une évolution postive. On passe à une remise en forme du joueur", a-t-il déclaré mardi, au Cameroun.