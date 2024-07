lundi 17 juin 2024 • 1458 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En Israël, Benyamin Netanyahu a dissous le cabinet de guerre ce lundi 17 juin, selon les médias israéliens. Une décision qui découle du départ de l'ancien ministre centriste Benny Gantz il y a une semaine.

La cellule avait été formée au début de l'offensive israélienne, juste après l'attaque du Hamas, le 7 octobre. Benny Gantz, le principal opposant de Benyamin Netanyahu avait alors rejoint l'équipe de décision formée de six personnes.



Il l'a quitté il y a une semaine, critiquant le manque de stratégie de guerre et surtout d'après-guerre du Premier ministre israélien. Il avait été suivi par un autre membre du membre - et de son parti - Gadi Eisenkot, ancien chef d'état major de l'armée. Consécutivement au départ de Benny Gantz, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et des Finances, Bezalel Smotrich, tous deux nationalistes religieux, avaient demandé à intégrer le cabinet de guerre.



Cela n'aura donc pas lieu et Benyamin Netanyahu devrait maintenant prendre des décisions en se réunissant en petit comité avec un petit groupe de ministres, dont le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui faisaient déjà partie du cabinet de guerre.



Privé des députés centristes du parti de Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, conserve sa majorité, mais il est bien plus dépendant encore des décisions des élus ultra-nationalistes.



RFI