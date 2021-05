Israël/Palestine : "Si les musulmans sont dans la division le problème ne peut être réglé"

samedi 15 mai 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Comme Bouba Ndour, Papis Diaw s'est aussi exprimé sur la tension entre l'Israël et la Palestine qui s'aggrave de plus en plus. Le journaliste a indiqué que seule l'unité des musulmans peut régler le problème.

Publié par Mamadou Salif editor