Issa Sall quitte le parti de Serigne Moustapha Sy pour...

Le divorce entre Issa Sall et le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) semble acté, d'après les informations de L'AS. Issa Sall envisagerait de créer son parti politique et d'annoncer son départ de la formation politique dont Moustapha Sy est président.

Le journal de souligner qu'Issa Sall n'a pas apprécié le renouvellement du parti sans lui et que son nouveau parti serait proche de la mouvance présidentielle.

Macky Sall aimerait bien l'avoir à ses côtés, grâce à son expertise dans le domaine informatique, de la modélisation et de l'optimisation, écrit la même source.

