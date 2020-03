Italie : 368 morts du Covid-19 en 24 heures, un record

iGFM-(Dakar) L’Italie a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures viennent d’annoncer les autorités avec 368 nouveaux morts du Covid-19, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1 809 dans le pays, le plus touché en Europe. Selon un bilan publié dimanche par la Protection civile, le nombre de personnes contaminées fait un nouveau bond, avec 3 509 cas supplémentaires en 24 heures, soit un total de près de 25 000. La région de Milan, la Lombardie (nord) reste de loin la région la plus touchée avec 1 218 morts et 13 272 cas.

Libération