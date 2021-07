dimanche 11 juillet 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce dimanche soir (19h GMT), tous les regards seront tournés vers Wembley et la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre.

Quinze ans d'attente pour l'une, 55 ans pour l'autre. Dans quelques heures, sur la pelouse du Wembley à Londres, l'Italie et l'Angleterre vont en découdre en finale de l'Euro 2020. Les deux sélections ne sont plus qu'à quatre-vingt dix minutes, ou plus, d'un sacre européen. Si les Azzurri attendent de remettre la main sur un trophée majeur depuis 2006 et cette victoire finale contre l'équipe de France en Coupe du Monde, les Three Lions sont eux dans l'attente depuis 1966 et leur sacre mondial. Autant dire que côté anglais, on ne compte clairement pas laisser passer cette chance, surtout devant son public. Mais la Squadra Azzurra ne se laissera pas faire.

Deuxième meilleure attaque du tournoi avec douze réalisations (l'Espagne est en tête avec 13 buts), l'Italie va une nouvelle fois se présenter en 4-3-3. Et de nouveau, Roberto Mancini ne compte pas changer une équipe qui gagne. Comme face à la Roja en demi-finales, Roberto Mancini va aligner le probable futur gardien du PSG Gianluigi Donnarumma dans les cages, avec une défense composée de Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Emerson, titulaire depuis la malheureuse blessure de Leonardo Spinazzola. Au milieu, le trio Nicolo Barella-Jorginho-Marco Verratti sera encore présent pour alimenter le secteur offensif.

Pas de changements après les demies

Justement, l'attaque italienne sera encore une fois bien garnie puisque Federico Chiesa et Lorenzo Insigne seront sur les côtés quand Ciro Immobile prendra place à la pointe de l'attaque. Et du côté de l'Angleterre alors, meilleure défense du tournoi avec un but encaissé ? Comme son adversaire, Gareth Southgate va garder le même onze de départ que face au Danemark mercredi soir, dans le dernier carré. Dans son 4-2-3-1, Jordan Pickford sera dans le but protégé par Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Le double pivot Declan Rice-Kalvin Phillips sera encore là dans l'entrejeu.

Pour l'animation offensive, le sélectionneur des Three Lions va encore une fois préféré Bukayo Saka à Jadon Sancho pour le côté droit, tandis que Raheem Sterling sera lui de l'autre côté. Enfin, le joueur de Chelsea Mason Mount sera positionné derrière l'attaquant et capitaine Harry Kane, auteur du but victorieux mercredi en prolongation. Des stars de chaque côté, un public qui sera en folie, des supporters derrière leur nation partout dans le monde. Le décor est planté.