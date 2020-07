Italie : Deux jeunes sénégalais arrêtés à Milan pour des histoires de sexe

IGFM – Les faits se sont déroulés dans un parc isolé de Monte Stella dans la ville de Milan en Italie. Dans l’après-midi de ce 15 juillet 2020, une femme qui se promenait seule avec son chien dans cette partie du quartier résidentiel, a été surprise par un homme qui aurait abusé sexuellement d’elle.

Après les investigations de la Police régionale, les résultats de l’enquête ont incriminé un ressortissant sénégalais, présenté comme étant l’auteur de ces violences sexuelles. Puisque les résultats de l’analyse de l’Adn sur les restes biologiques trouvés sur les lieux de la scène effectués par la Police scientifique régional montrent que le Sénégalais de 24 ans est le suspect numéro 1 de cette agression sexuelle.

En plus, les enquêteurs ont aussi reconstitué son évasion à travers les images des caméras de sécurité. Ce qui fera dire au Procureur adjoint Letizia Mannella que ce sont des indices graves et concordants contre le jeune Sénégalais. Il a été finalement arrêté et envoyé en prison. Il est poursuivi pour agressions sexuelles, violences et viol.

JULES SOULEYMANE NDIAYE