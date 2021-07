mardi 6 juillet 2021 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Espagne défie l'Italie, ce mardi (19h00), lors de la première demi-finale de l'Euro 2020. Historique des deux confrontations.

Dans leurs confrontations, l’Espagne a balayé l’Italie 4-0 en finale de l’UEFA EURO 2012, mais le rapport de force a un peu changé depuis. L’Italie a éliminé La Roja avec une victoire 2-0 lors de la 16e journée de 2016 et est venue à Wembley après avoir remporté chacun de ses 13 derniers matches internationaux, tout en étant invaincue en 32 (W27 D5). Leur rythme vertigineux et leur finition tueuse se sont avérés trop pour une équipe belge talentueuse la dernière fois

L’Espagne moins énigmatique

L’Espagne de Luis Enrique a été pour le moins énigmatique; après les matchs nuls de la phase de groupe contre la Suède et la Pologne, ils ont battu la Slovaquie 5-0 pour atteindre les 16 derniers, où ils ont marqué cinq à nouveau, bien qu’il ait fallu plus de temps pour terminer la Croatie. Une série d’occasions manquées a ensuite permis à la Suisse à dix de les mener aux penalties en quarts de finale, mais des adversaires de premier plan comme l’Italie pourraient encore faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes.

Les compos probables

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Espagne: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke/Llorente, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata