mardi 25 juin 2024 • 1745 lectures • 2 commentaires

Actualité 1 semaine Taille

Bocar Diallo, un réfugié politique sénégalais établi à Bolzano, a tragiquement perdu la vie suite à une explosion dans l'usine d'aluminium appelée Aluminium Bozen. L’homme a subi des brûlures sur 57 % de son corps et il a été impossible de le sauver.

En Italie, un ressortissant sénégalais du nom de Bocar Diallo a perdu la vie dans une explosion survenue à Aluminium Bozen. Le Jeune homme de 31 ans travaillait dans cette usine d'aluminium. Il avait des brûlures sur plus de 57 % de son corps. Acheminé au service des grands brûlés de l'hôpital de Vérone, il y perdra la vie ce 23 juin 2024. Trois autres de ses collègues de travail sont actuellement dans un état grave.



Suite à l'accident, les syndicats ont fait grève pendant 8 heures lundi 24 juin sur le site de l'usine d'Aluminium et pendant quatre heures dans l'ensemble du secteur métallurgique de la région du Haut Adige, renseigne "Infos Migrants".



La Fiom (Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie) a annoncé qu'elle se porterait partie civile au procès pénal. "On ne peut pas mourir au travail ! Nous avons dû le répéter trop souvent ces dernières années", a déclaré le syndicat. "Il est temps d'agir. Nous devons renforcer la sécurité pour éviter qu'une tragédie similaire ne se reproduise", a-t-il indiqué.