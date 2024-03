jeudi 14 mars 2024 • 597 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le club Salernitana a intenté une action en justice contre le footballeur sénégalais, Boulaye Dia qui avait refusé d'entrer en jeu à quelques minutes du match contre Udinese en Serie A.

Pour réparation du préjudice subi, le club réclame 13 milliards FCFA à Boulaye



Le club vise par cette action en justice, une réparation du préjudice subi. Salernitana réclame 20 millions d’euros (13 milliards FCFA) équivalent au montant du transfert investi, ainsi que les salaires payés. Pour rappel, le joueur à la suite de son refus de rentrer a été écarté de l’effectif et s’entraine seul. Le club a aussi introduit un dossier auprès du conseil d’arbitrage pour demander la confirmation des sanctions actuellement appliquées au joueur (mise à l'écart du groupe), mais aussi une réduction de 50% de son salaire brut jusqu’à la fin de la saison.



Pour rappel, ce différend entre Boulaye Dia et la Salernitana a commencé lors du mercato estival de 2023. L'ancien Rémois souhaitait rejoindre Wolverhampton en Angleterre dans les dernières heures du mercato, après une saison prometteuse (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs). Cependant, la Salernitana a refusé ce transfert, ce qui a généré une énorme déception chez le joueur de 27 ans. Par la suite, il a été écarté du groupe au début du mois de septembre.



