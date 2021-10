mercredi 20 octobre 2021 • 133 lectures • 0 commentaires

J’ai l’intime conviction qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le Maire de SaintLouis. Il appartient aux Saint Louisiennes et aux Saint Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur Maire et l’équipe municipale.

Mon élection mettra un terme à cette tradition de Maires par procuration qui ont fait tant de mal à nos Cités et desservi les populations.



Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R).



J’aime Saint Louis! Je suis heureux de l’affection que me portent les Saint Louisiennes et les Saint Louisiens!



Il reste trois mois, renforçons notre unité et notre solidarité, la victoire sera au bout.



Unis et engagés, nous vaincrons

Saint Louis, le 20 octobre 2021

Mary Teuw Niane