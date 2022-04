mardi 5 avril 2022 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Virgil van Dijk a de l’estime pour le Sénégal. Sur la page Facebook de Canal+Afrique, le défenseur des Pays-Bas qui sera dans le même groupe que les champions d'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde, s’est exprimé sur ce sujet.

“J’ai appelé Sadio (Mané) après sa qualification et nous avons rigolé sur la probabilité d’être dans le même groupe. Ce sont les Champions d’Afrique, des joueurs fantastiques, et j’ai énormément de respect pour eux”, a déclaré le joueur de Liverpool à 7 mois de la Coupe du monde "Qatar 2022" qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.



Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe A avec le Qatar, les Pays Bas et l'Equateur. Les Lions vont lancer le Mondial contre les Néerlandais.