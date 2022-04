mardi 19 avril 2022 • 1269 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Jurgen Klopp a déclaré avoir commis une erreur en parlant du contrat de Mohamed Salah à Liverpool.

"J'ai fait une erreur en parlant de la situation du contrat Mo (Salah), ce que je ne faisais pas d'habitude et cela a conduit à de nombreux malentendus", a reconnu l'entraîneur des Reds à quelques heures du choc contre Manchester United.



"Alors je reviens à mon ancienne approche et je referme la porte rien à dire sur tout type de négociations ou quelque chose comme ça", a précisé Klopp, qui visiblement a regretté d'avoir évoqué ce sujet surtout que Sadio Mané attend toujours une prolongation à un an de la fin de son contrat.



Pour appel, il y a une semaine, l'attaquant égyptien, Mohamed Salah a évoqué que les discussions sont en cours avec la direction du club, pour une éventuelle prolongation de son contrat.