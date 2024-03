jeudi 21 mars 2024 • 333 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) « J’ai fait beaucoup de sacrifices par amour. » À l’aube de la sortie de son nouvel album, Shakira s’est confiée sur la pause musicale qu’elle s’est imposée durant sa relation avec Gerard Piqué.

Après une pause forcée dans sa carrière pour son ex, Shakira est de retour en force. Le 22 mars prochain, elle sortira son premier album depuis 2017. “J’ai longtemps mis ma carrière entre parenthèses [pour Gerard Piqué], pour qu’il puisse jouer au football”, a récemment confié la chanteuse colombienne dans une interview pour le Sunday Times. “J’ai fait beaucoup de sacrifices par amour.”

L’album baptisé “Las Mujeres Ya No Lloran”, qui signifie littéralement “Les femmes ne pleurent plus”, devrait par ailleurs contenir une soi-disant “diss track” (comprenez, un morceau destiné à discréditer ou attaquer une autre personne ou groupe) à propos de son ex. Lorsqu’on lui demande de quoi parle le single, elle rétorque: “Voldemort, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. C’est, je l’espère, la dernière chanson que j’écrirai à ce sujet.”

“Je sentais qu’il y avait encore quelque chose là, coincé dans ma gorge, et je devais le sortir”, ajoute-t-elle. “Je l’ai fait écouter au responsable marketing de Sony et il s’est mis à pleurer”, selon 7SUR7.