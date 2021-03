mercredi 24 mars 2021 • 412 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ce mardi, Ismaila Madior Fall, l’ex ministre de la Justice, est l’invité de l’émission D’Clique de la Tfm. Il a évoqué la question des longues détentions préventives. Ce qui l’a mené à parler de l’affaire Sonko

«La décision que le Juge a prise sur l’affaire Sonko j’ai trouvé que c’est excellent, j’ai applaudi des deux mains. Le fait de le placer sous contrôle judiciaire. Parce sur si vous avez une garantie de représentation, tout le monde sait que vous ne fuirez pas. Pour moi, vous ne devez tu pas être amené en prison.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Moi je veux que la détention soit l’exception et adopter le principe de la comparution libre. Quand tu es soupçonné, on sait que tu ne fuiras pas, mais qu’on te laisse libre. Aux Usa on paye une caution, moi je ne suis pas pour ces histoires de caution. Mais attention, si vous n’avez pas de garantie de représentation et qu’il y a des risques de fuite, on doit vous incarcérer.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Pour Khalifa Sall ce n’était pas une question de garantie de représentation, mais un problème de caution. Quand on lui a demandé une caution, il a déposé une caution mais en nature (terrais et autres) Alors que la caution devait être déposée en espèce. C’était cela le problème dans l’affaire Khalifa Sall.»





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">