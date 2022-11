vendredi 11 novembre 2022 • 332 lectures • 0 commentaires

Après son divorce avec «No Face», Mya Guissé a réservé son premier entretien à L’Observateur. Dans les colonnes de quotidien du Groupe futurs médias, elle a évoqué la douloureuse séparation.

«Il n'y a plus de groupe "Maabo". C'est de l'histoire ancienne. Quant à No-Face, nous avons déjà divorcé à trois reprises, nous sommes tous les deux Musulmans et suivons les prescriptions de notre religion»



Des choses immondes…



«Je ne souhaite pas entrer dans le vif du sujet pour le moment. Tout ce que je peux dire, par égard à ma fille et pour préserver ma dignité de femme, c'est que j'ai vraiment vécu des choses immondes. Je ne suis pas encore prête à en parler.»



La seule relation avec lui...

«Néanmoins, il reste le père de ma fille, c'est la seule relation que je peux dorénavant avoir avec lui. Un duo avec lui n'est pas, pour le moment, envisageable. Je tiens à évoluer dans un environnement serein et sain, mais il reste un artiste sénégalais et il ne faut jamais dire jamais.»



L'intégralité de l'entretien dans L'Observateur