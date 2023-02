mercredi 1 février 2023 • 215 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Décédé le 29 décembre dernier, Pelé laisse derrière lui une femme et plusieurs enfants. Marcia Aoki, la dernière épouse de la légende du football, vient tout juste de publier sa première déclaration depuis la mort de son mari.

« Dire au revoir à celui que j’ai tant aimé et m’habituer à ne plus avoir à mes côtés ma raison de vivre, ton amour, ton affection et ton sens de l’humour va me prendre du temps », déclare-t-elle en introduction d’un message publié exactement un mois après la mort de l’idole de tout un pays. Je me surprend encore à attendre que tu me dises : ‘Marcia, mon amour, bonjour Un message bouleversant de la part de Marcia Aoki, qui semble encore très touchée et n’a pas encore tourné la page. « J’aurais voulu encore quelques instants pour échanger nos regards. Quelques jours de plus pour jouer avec notre chiot Cacau », ajoute-t-elle, avant de poursuivre : « Je me surprend encore à attendre que tu me dises : ‘Marcia, mon amour, bonjour. Regarde comme la mer est belle aujourd’hui. »