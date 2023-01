mercredi 25 janvier 2023 • 208 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Andrew Holness, le Premier ministre jamaïcain, assure que les autorités de son pays mettent tout en œuvre pour identifier les auteurs de la fraude présumée dont a été victime Usain Bolt. L’ancien sprinter a perdu près de 12 millions d’euros après les avoir confiés à une société d’investissement privée.

Une affaire d’état. Andrew Holness, le Premier ministre, est monté au créneau lundi pour dénoncer la vaste fraude présumée dont a été victime Usain Bolt. L’ancien sprinter, âgé de 36 ans, a perdu une très grosse somme d’argent après l’avoir confié à la société d’investissement Stocks and Securities Limited. Son avocat assure que l’homme aux huit titres olympiques aurait été délesté de près de 12 millions d’euros. La fraude aurait touché une trentaine d’investisseurs pour un montant total de plus d’1 milliard d’euros. Un employé de la société en serait à l’origine.



Les autorités jamaïcaines ont ouvert une enquête afin identifier l’ensemble des coupables. Et le gouvernement suit de près les investigations. Les fonds seraient en train d’être tracés dans le but de confisquer les actifs acquis avec l’argent volé. "Les enquêteurs disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour y parvenir. Ils ont déjà commencé à agir pour recueillir des informations et des preuves, a expliqué le Premier ministre. Tous les efforts seront déployés pour découvrir l’étendue de l’activité frauduleuse et traduire leurs auteurs en justice."



Le ministre des Finances promet des condamnations



Interrogé sur le fait qu’Usain Bolt avait été sérieusement impacté, Andrew Holness a répondu: "L’angoisse de chaque individu doit être reconnue de manière égale, mais il y a un sentiment plus grand de trahison du fait qu’une icône nationale qui a apporté tant de fierté à chacun d’entre nous soit également victime de cette fraude présumée." Le gouvernement a tout de même tenu à rassurer les Jamaïcains concernant la "solidité du système financier dans son ensemble".



Des perquisitions ont déjà eu lieu dans cette affaire, des objets ont été saisis et des interrogatoires menés. Nigel Clarke, le ministre des Finances, a assuré que toute personne impliquée dans la fraude présumée serait condamnée. Après avoir régné sur le monde du sprint durant plusieurs années avec un charisme inoubliable, Usain Bolt, qui détient toujours les records du monde du 100m (9’58) et du 200m (19’19), a mis fin à sa carrière d’athlète durant l’été 2017.



Avec RMC