Le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) était hier dans la ville sainte de Touba pour les besoins du Magal. Ousmane Faye s'est dit contre toute implication des acteurs politiques reconnus, surtout dans l'opposition, dans l'affaire Teliko par

Le leader de MWS alerte sur les risques de dérive que pourrait occasionner l'implication de l'opposition dans l'affaire du juge Souleymane Teliko. Selon Ousmane Faye, "ils n'hésiteraient pas à se saisir d'une affaire qui pourrait donner suite à un précédent dangereux dans ce pays. Ils vont politiser ce dossier alors que c'est une affaire de justice. Par conséquent, je les mets tous en garde, le juge Teliko lui-même, quelques éléments de la magistrature et l'opposition, sur une politisation de ce sujet."

Ousmane Faye de renchérir: ''Nous tous ne sommes pas des injusticiables, y compris même le Président de la République. Alors faisons preuve de modération et évitons de secouer le baobab, car ce sera peine perdue. En effet, nul ne saurait se prévaloir de son statut quelconque pour échapper à l'application de la loi, mais malheureusement, on voit comment l'opposition incarnée par plusieurs personnes qui, en 1993, ont porté un sacré coup à la magistrature", dit-il. De son avis, le pays "a plus besoin de stabilité" et "nous devons laisser la justice traiter cette affaire qui la concerne intrinsèquement."

Sur la récente sortie de Serigne Modou Bara Dolly contre Abdoulaye Daouda Diallo, Ousmane Faye, tonne: ''L'adage rappelle que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Il est alors libre de livrer de telles grossièretés, mais je dois rappeler que le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo est un homme d'honneur qui refusera toujours d'être réveillé par un clairon. Cela veut tout dire'', raille le patron de MWS.