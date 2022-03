samedi 12 mars 2022 • 164 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Héros du sacre sénégalais à la Coupe d'Afrique des nations, en février 2022, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané assume sa différence au sein d'un milieu où sa réserve, sa modestie et sa normalité revendiquée font de lui un élément forcément à part. Dans un entretien avec France Football repris par L'Equipe, l'international sénégalais revient sur la soirée du 6 février 2022, au stade Olembé.

« À quoi pensait le petit garçon du village de Bambali (en Casamance, à 300 km de Dakar) en se dirigeant vers le point de penalty le 6 février 2022 lors des tirs au but en finale de la CAN Sénégal-Égypte (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2) ?

Au moment d'y aller, en regardant au loin le point de penalty, je me suis d'abord dit : "Qu'est-ce que ça va être long comme chemin... !" Franchement, j'avoue que j'aurais préféré ne faire que dix mètres avant de tirer. Mais, finalement, ça m'a permis de me calmer petit à petit. Ça se bousculait pourtant beaucoup dans ma tête. Je me disais que dix-sept millions de Sénégalais m'attendaient, me regardaient. Ça fait lourd sur les épaules. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je me demandais également comment j'allais tromper ce gardien (Gabal) qui avait arrêté mon penalty quelques minutes plus tôt. Il fallait que je me rattrape absolument. Mais, bizarrement, plus je me rapprochais et plus j'étais rassuré. Je me répétais aussi tout ce que venaient de me dire mes coéquipiers, juste avant que je ne parte tirer. Ils m'ont entouré en me disant : "Sadio, on va le faire. On a totale confiance en toi. On va réussir tous ensemble comme depuis le début de la compétition." Cette force collective, c'est celle-là qui nous a permis d'aller jusqu'au bout et qui m'a évité de trembler.