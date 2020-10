samedi 10 octobre 2020 • 674 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko a bien clôt l’épisode. Lors de sa dernière déclaration, il avait promis de ne plus évoquer la polémique affaire de l’audience avec Mansour Faye et du fichier audio. A Mbour ce samedi, le leader de Pastef est resté dans cette logique.

Ce samedi, en marge de sa tournée effectuée dans le cadre des vacances agricoles patriotiques, le leader de Pastef a évoqué les questions agricoles, celles liées à l’immigration clandestine et aux ressources minières. Mais, il refusera de revenir sur la question de l’audience avec les journalistes.

«Comme je l’ai dit l’autre jour, lors de ma déclaration, c’était la dernière fois que je me prononçais sur la question. Je vous renvoie à ce que j’ai dit lors de ce direct-là. Il n’y a pas de combat. Tout le Sénégal sait qu’il n’y a pas de combat. Et je n’en parlerai plus. Ce que j’avais dit je pense que les sénégalais l’ont entendu. Ils sont doués d’intelligence donc ce n’est pas important de revenir dessus», a-t-il poliment indiqué.

Pour rappel, Ousmane Sonko est dans la Zone de Mbour où il a visité des champs, notamment à Malicounda.