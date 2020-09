lundi 28 septembre 2020 • 201 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Guy Marius Sagna porte la réplique à Mansour Faye qui a décidé de ne pas aller répondre à l’Ofnac si jamais il est convoqué par l'organe de contrôle. Il fait partie, lui aussi, de ceux qui ont déposé plainte contre le ministre.

Faisant l’objet de plaintes au niveau de l’Ofnac, Mansour Faye a déclaré qu’il n’irait pas répondre à l'organe de contrôle si ce dernier le convoquait. Guy Marius Sagna, auteur de l’une des plaintes qui a trait à l’octroi du marché de transport de l’aide d’urgence à Diopsy, a répondu au frère de la première dame.

«Il faudrait que le ministre Mansour Faye nous dise de lui ou de son beau-frère de président qui dit la vérité. Parce que nous rappelons que le président avait dit en 2014 que la Crei c’était pour ceux qui étaient là avant l’Apr et l’Ofnac c’est pour ceux qui sont actuellement là», rappelle l’activiste.

Pour lui, cette réaction du ministre du développement communautaire ne traduit qu’un sentiment de mépris et de peur : «Cela traduit tout le mépris que beaucoup de gens parmi ceux qui dirigent ce pays ont pour les lois et les citoyens de ce pays, qu'ils ont pour les deniers publics de ce pays. Monsieur Mansour Faye a exprimé un grand sentiment de peur devant la redevabilité et devant l’exigence de rendre compte de sa gestion. Nous lui disons seulement une chose : un jour viendra, tôt ou tard il rendra compte», martèle-t-il.