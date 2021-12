dimanche 19 décembre 2021 • 671 lectures • 2 commentaires

Thierno Alassane Sall, leader de la République des Valeurs, a aussi décidé de ne pas signer la charte de non violence. Invité du Grand Jury de la Rfm, il en a profité pour préciser sa position sur la question.

"Je ne la signerai pas. Parce qu'il faut qu'on arrêtre de faire en sorte que l'on soit entre la chèvre et le chaud chaque fois que la situation est difficile. Il faut faire un examen de la situation du pays et situer la responsabilité des uns et des autres.



On n'entend pas ces gens dénoncer quand la distribution des cartes d'électeur est faite dans des conditions abjectes. Je n'entends pas ces gens là s'élever quand Djibril Ngom, qui aurait dû se retrouver devant un palais de Justice, est acueilli au palais de la République, traité comme un héros. C'est une violence extrême.



Je n'entends pas ces gens condamner ces choses là. Il est facile alors, après, de vouloir mettre les victimes et les bourreaux ensemble et de leur dire que chacun se taise. Le bourreau, lui, est à l'aise dans cette affaire là. Mais Quid des victimes"