iGFM (Dakar) Aliou Cissé a réagi à la prolongation de son contrat jusqu'en 2025, malgré son départ demandé par des supporters sénégalais. Face à la presse, ce vendredi, le sélectionneur national a soutenu qu'il ne s'accroche pas à son poste.







"Mon sort ne dépend pas de moi. Il dépend de la fédé, du Directeur technique national, mais s'ils pensent que je ne suis plus capable, pas de soucis, il y a d'autres qui sont là. On parle souvent de mon avenir, mais je me suis jamais inquiété depuis neuf ans. Je ne suis pas inquiété par le comité exécutif, le ministère.



Une choses est sûre, si on me fait confiance, je suis là, mais le cas contraire, je pars. Le poste n'appartient à personne. Ce n'est pas ma personne qui compte, mais j'ai des résultats connus de tous. Donc, je ne m'accroche pas", a-t-il déclaré en conférence de presse.