iGFM (Dakar) Sur le site officiel du FC Bayern, Sadio Mané a fait savoir qu'il ne se considère pas comme une star mondiale.

Pour lui, ce qui compte le plus c'est l'équipe et non sa personne. Sur FC Bayern.com, l'internationational sénégalais a voulu montrer toute sa modestie.



L'équipe passe avan tout



"Les gens disent ça de moi, mais je ne me vois pas du tout comme une star mondiale. Je ne sais pas par où commencer avec cette phrase. Tout ce qui m'importe, c'est de faire partie de l'équipe. Je fais tout pour ça. Je veux aller à la limite pour mes coéquipiers : marquer des buts, fournir des passes décisives et gagner des matchs. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même pour le Bayern Munich."



Un joueur expérimenté qui sait comment gérer ce genre de pression



"Quand tu viens dans un grand club comme Liverpool ou le Bayern en tant que jeune joueur, ce n'est pas toujours facile. Tu as encore beaucoup à apprendre, dans tous les aspects de la vie. J'ai beaucoup vécu dans ma carrière, j'ai évolué en tant que personne et en tant que joueur. Maintenant, je veux apporter toute mon expérience à l'équipe et contribuer à la rendre encore plus forte afin qu'ensemble, nous puissions tous atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je suis un joueur expérimenté et je sais comment gérer ce genre de pression. Pour moi, les attentes signifient la motivation, ce qui me pousse énormément. En fin de compte, cela m'aide, ainsi que toute l'équipe, à atteindre nos objectifs."