samedi 9 mars 2024

iGFM - (Dakar) Après ses propos jugés maladroits contre Coumba Gawlo Seck, Mamadou Lamine Diallo a essayé de rectifier le tir.

«Je le lui ai déjà dit, j’ai un profond respect et une grande admiration pour l’artiste Coumba Gawlo l'Officiel de Tivaouane, la fille de l’illustre Laye Bamba Seck», a déclaré le candidat, dans une tribune partagée sur ses plateformes numériques.



Pour le leader du mouvement Tekki, le talent et le travail Coumba Gawlo font d’elle, «indiscutablement» un monument de la culture nationale, «comme Aretha Franklin aux Etats Unis».



«Sur l’art et la culture, je me concerterai volontiers avec elle. La consulter sur toute question qui touche le citoyen sénégalais, relève de l’évidence. Par contre, étant pour l’efficacité en toute chose, je ne comprends pas l’utilité du ‘‘dialogue’’ version Macky Sall», dit-il.

Pour rappel, Mamadou Lamine Diallo, qui s’exprimait à propos du dernier dialogue tenu sur la date de la présidentielle, auquel avait pris part l’artiste, avait déclaré qu’il ne peut «pas dialoguer avec Coumba Gawlo». Celle-ci s’est dite choquée par ces propos du candidat.