iGFM - (Dakar) réinstallé, ce vendredi, dans son fauteuil de maire de la Médina, Bamba Fall a promis de ne pas briguer un troisième mandat.

Bamba Fall, réélu maire de la Médina, a été réinstallé ce vendredi. En marge de la cérémonie, il a tendu la main à ses adversaires politiques, particulièrement aux candidats malheureux. Il les a invités à venir mettre la main à la pâte.



Il en a aussi profité pour annoncer que ce sera son tout dernier mandat, puisqu'il ne compte plus candidater, à l'avenir. «Je ne serai plus candidat. Je le dis ici. Parce que j’ai été contre le troisième mandat. Deux mandats suffisent largement», a-t-il indiqué.



Bamba Fall compte exercer son second mandat au terme duquel il promet de soutenir le bon profil pour les médinois : «Ce que je ferai, c’est d’accompagner tous jusqu’aux élections et soutenir le meilleur candidat pour la Médina.»