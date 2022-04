vendredi 1 avril 2022 • 408 lectures • 0 commentaires

Aujourd’hui patron de la Société financière Internationale (Sfi), Makhtar Diop fait partie de ces sénégalais qui dirigent les plus grandes organisations internationales. L’homme, qui fut Ministre de l'Économie et des Finances sous Wade, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique subsaharienne à partir de 2012, l’homme a été décoré par Macky Sall il y a quelques jours. Dans les colonnes du quotidien national «Le Soleil», il a dit toute sa fierté.

«Quand on est honoré par son pays, on ne peut que se sentir fier. J'éprouve également un sentiment d'humilité parce que je suis un Sénégalais parmi tant d'autres.



Que l'autorité la plus importante du pays ait considéré que ce que j'ai dû faire dans ma carrière, au sein de l'Administration dans les années 80, où j'étais très impliqué en tant qu'économiste dans les politiques économiques de mise en œuvre, de mon parcours au Fmi jusqu'à mon retour au Sénégal, est un motif de fierté. Je voudrais ajouter quelque chose de très important : je ne suis là que grâce à mes parents.



Je voudrais les remercier. Sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ils ne sont plus de ce monde et je prie pour qu'ils reposent en paix. Ils ont su me donner le goût du travail, me poussant toujours à rester humble. Et j'espère que je garderai toujours ces qualités.»