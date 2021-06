"Je ne vois pas de raisons pour qu'il ne puisse pas rentrer dans ce pays"

Me Amadou Sall, l’ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (Dakar) et ex avocat de Karim Wade, s’est exprimé sur le cas du fils de me Abdoulaye Wade. Il estime que Karim Wade doit pouvoir revenir chez lui. Il l’a dit dans le Grand Jury de la Rfm.

«Je ne vois pas de raisons particulières pour qu’il ne puisse pas rentrer dans ce pays. C’est son pays. Son pays ce n’est pas le Qatar. Je ne veux pas trop me prononcer sur cette question. Lui-même sa position est très simple et je la respecte. Il dit qu’il ne veut pas d’amnistie. Il dit qu’il veut que son procès soit révisé. Je respecte cela.»







Publié par Youssouf SANE editor