samedi 13 mars 2021

Sport

iGFM (Dakar) Avec le nouveau règlement FIFA, les clubs ont la possibilité de bloquer leurs joueurs si la période d’isolement imposée par les autorités à leur retour de sélection excède 5 jours, ce qui risque d’handicaper sérieusement les sélections africaines pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 prévues fin mars. L'entraîneur de Rennais, Bruno Genesio ne trouve pas ça très logique et correct.

Si certains, comme Metz, ont déjà annoncé qu’ils ne libéreront pas leurs internationaux, d’autres font preuve de plus de compréhension, à l’image du nouvel entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio. Le technicien propose de reporter la 31e journée de Ligue 1, prévue les 3 et 4 avril, afin de laisser le temps aux joueurs d’observer tranquillement leur période d’isolement à leur retour de sélection.





"Je ne trouve pas ça très logique et correct"





«Ma position est très difficile, je trouve qu’on met à la fois les clubs et les joueurs dans des situations compliquées. Peut-être que la meilleure solution serait de reporter la journée après la trêve pour que tous les joueurs puissent partir, car je ne vois pas pourquoi les internationaux français pourraient partir en sélection et pas les Africains, je ne trouve pas ça très logique et correct», a estimé l’ancien coach de Lyon en conférence de presse. «Donc peut-être que la solution de reporter la journée satisferait tous les clubs français, car on est tous concernés et ce serait bien d’avoir une unité, d’ailleurs.»





Le Sénégalais Alfred Gomis, le Malien Hamari Traoré ou encore le Marocain Nayef Aguerd apprécieront cette prise de parole courageuse de la part de leur nouvel entraîneur.





Avec Afrikfoot





