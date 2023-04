vendredi 14 avril 2023 • 257 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Invité dans J-1, ce vendredi soir, sur Canal+, Souleymane Diawara, a commenté l'actualité du football sénégalais. L'ancien défenseur des Lions a notamment défendu le bilan d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe du Sénégal.

"C'est très bien pour nous mais le problème de l'Africain, c'est qu'il n'est jamais content. On a la chance d'avoir un entraîneur local qui a des résultats, fait une finale de CAN, chose qu'on avait fait depuis 2002. Il gagne la CAN, ce que le Sénégal n'a jamais eu.



On se qualifie pour la Coupe du monde, ce qu'on n'avait pas depuis 2002. Deux fois de suite on se qualifie pour la Coupe du monde et on demande l'éviction du coach. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez certaines personnes.



Aliou peut-être il peut avoir son caractère, une personne seule dans sa bulle, il ne parle à personne mais il a des résultats. Quand on a des résultats je ne vois pas pourquoi vouloir jeter un coach pour aller chercher un coach ailleurs alors qu'on est sûr qu'il fera mieux."