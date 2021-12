mardi 7 décembre 2021 • 314 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Une personne a perdu la vie, ce lundi, au stade de Rufisque. L'édifice sportif était secoué par des actes violence qui ont éclaté entre les supporters de deux équipes de Navétane (Guif et Thiawlène). Le ministre des Sport «meurtri », a réagi.

«Ce qui s’est passé à Rufisque est douloureux et inacceptable pour le sport sénégalais. Rufisque Souffrait d’un manque criard d’infrastructures sportives. Et je me rappelle, durant 7 ans ils ont eu des difficultés à reprendre les activités sportives.



L’Etat les a accompagnés en passant par la collectivité locale. Et ils ont ensuite repris. Ce qui a été une bouffée d’oxygène pour l’équipe fanion de Rufisque.



Alors, si un match de navétane, qui vise l’épanouissement des jeunes, vire au drame et que l’infrastructure sportive est détériorée, saccagée, je peux dire que c’est inacceptables et malheureux.



Moi qui ai suivi tout ce processus (quand il n’y avait pas de stade, quand le stade a été construit et quand il a été réceptionné) je suis meurtri de voir le monde sportif assister à cet évènement malheureux. Le navétane n’est pas fait pour ces bagarres-là.»