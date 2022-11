lundi 21 novembre 2022 • 3007 lectures • 3 commentaires

iGFM (DOHA) Aliou Cissé se considère comme le principal coupable de la défaite (0-2) de l'équipe du Sénégal, contre les Pays-Bas, ce lundi, dans le cadre de la première journée de la Coupe du monde "Qatar 2022".

"C'était un match de très haut niveau avec de l'intensité. Maintenant c'est à nous de nous préparer pour le deuxième match. Je suis peut-être le coupable parce que je suis l'entraîneur. Quand on perd on dit que c'est l'entraîneur. Le football c'est l'efficacité, quand on ne marque pas on peut pas gagner. Nous allons y travailler. Gagner ce match nous mettait dans le bon sens, dans la meilleure façon mais ce n'est pas le cas. Le fait d'avoir perdu ce match peut nous motiver, tout n'a pas été mauvais, c'est à nous de rectifier . Le deuxième est but anecdotique. On est déçus, les garçons ont beaucoup donné et on méritait au moins un point sur ce match", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match, indiquant que le prochain match contre le Qatar prévu vendredi, sera très déterminant pour la suite de la compétition.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)