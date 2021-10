samedi 9 octobre 2021 • 295 lectures • 0 commentaires

Cheikh Fall fut de ces jeunes africains qui ont porté la voix africaine au sommet Afrique - France d’hier. Il a formulé plusieurs demandes au président français hier. Ci- dessous un extrait de sa prise de parole.

«Il ne serait pas possible de réaliser ce futur tan que ce passé n’a pas été pansé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Ce passé est lourd et continue de peser sur nous. Je vais vous inviter, maintenant, à un rendez-vous historique, à prendre des engagements forts des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain (…)



Je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Je vous inviterai à cesser cette pseudo coopération, paternaliste. Programmer un dispositif de retrait progressif et définitif de bons bases militaires en Afrique. Ensuite, je vous invite, ensemble, de mettre en place un mécanisme de coopération franc afin de renforcer les acquis démocratiques dans nos pays (…)



Et pour terminer, mettez en œuvre vos engagement d’Abidjan à propos du Cfa, mettant fin au Cfa et allez au-delà en prenant la décision historique de refuser maintenant la garde des réserves du Cfa ici en France.»