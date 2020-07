Jean Castex: La France a un nouveau premier ministre!

Édouard Philippe a présenté sa démission et celle de son gouvernement. Le Monsieur Déconfinement Jean Castex a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron.

Le bouleversement gouvernemental est enclenché. Ce vendredi matin, Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé l’Élysée. « M. Édouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement », indique un court communiqué de la présidence.

Quelques minutes plus tard, l’Élysée indique qu’un nouveau Premier ministre « sera nommé dans les prochaines heures ». « Une nouvelle étape s’ouvre avec de nouveaux talents et de nouvelles méthodes de gouvernement », a simplement ajouté la présidence. Après trois ans de fonction, Édouard Philippe quitte Matignon et ne sera pas le chef du prochain gouvernement. Il retrouvera son mandat de maire du Havre dans les jours qui viennent.

Pour remplacer Édouard Philippe, dont la popularité a grimpé en flèche durant la crise du coronavirus, les proches du président citaient ces derniers jours la ministre des Armées Florence Parly, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, l’ancien ministre Jean-Louis Borloo ou encore Jean Castex, le « Monsieur déconfinement » du gouvernement. La composition du nouveau gouvernement pourrait être connue dès vendredi, en tous cas avant mercredi, date prévue du prochain conseil des ministres.

Dans un entretien accordé à la presse régionale jeudi, Emmanuel Macron évoquait ce remaniement ministériel imminent à travers la nécessité d’un « nouveau chemin ». « Ce sont de nouveaux objectifs d’indépendance, de reconstruction, de réconciliation, et de nouvelles méthodes à mettre en œuvre. Derrière, il y aura une nouvelle équipe », affirmait-il, confirmant le remaniement à venir dans les jours prochains.

Interrogé sur sa relation avec Édouard Philippe, le chef de l’État avait tenu à affirmer sa confiance. « Ce que nous avons réussi à faire pendant trois ans, avec beaucoup de confiance et de coordination, est inédit, contrairement à ce qui a été écrit », explique-t-il ainsi en référence notamment aux rumeurs qui ont dit les deux hommes en froid avant et pendant la crise sanitaire.

Le Point