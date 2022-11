mercredi 16 novembre 2022 • 1014 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dévoilée au grand public dans la série Maitresse d’un homme marié, Jessica alias Dalanda est Comptable et RH de formation. Belle, indépendante, forte, engagée, inspirante et charismatique, beaucoup de femmes s’identifient à Dalanda. Pourtant, la belle Jessica se considère comme une stagiaire dans le milieu du cinéma.

« Je ne me considère pas encore comme étant actrice, je me dis toujours que je suis en stage. Donc comment je suis devenue actrice en stage ? J’ai juste fait le casting de Marodi, c’est tout… je l’ai passé, je ne pensais même pas qu’on allait me prendre, et finalement quand on m’a proposée le rôle de Dalanda je me suis juste dit que c’était un challenge que je devais relever ».

Aujourd’hui elle est assistante administrative financière dans une entreprise de la place. Jessica Gomes est aussi modèle et s’aventure parfois dans la publicité.

Il y a quelques années, elle est nommée ambassadrice de l’ONU pour la lutte contre la violence faite aux femmes, son massage a touché plus d’un.

«Nous avons dénoncé et sensibilisé sur les violences faites à l’encontre des femmes. Mais les blessures infligées ne sont pas seulement physiques et sont parfois les plus difficiles à guérir. Écoutons, soutenons, aidons nos sœurs, amies, tantes, mamans et surtout agissons ! Protégeons-les autant que nous le pourrons. Apprenons également à nos fils, nos hommes que la vie d’une autre femme ne vaut pas moins que la vie de celle qui vous a donné la vie. Là ! est la 1ère des discriminations ».

Elle est belle et intelligente!