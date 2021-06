Jeu des Lions, ossature....Le débriefing de Boubacar Sarr Locotte

mercredi 9 juin 2021 • 119 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM (Thies) Boubacar Sarr Locotte a analysé les deux victoires des Lions contre la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0), lors des fenêtres FIFA du mois d juin. Dans son analyse, l'ancien international sénégalais a plus insisté sur l'ossature et les risques que les Lions doivent prendre quand ils jouent à domicile.

Cet article a été ouvert 119 fois.

Publié par Mamadou Salif editor