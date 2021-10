jeudi 21 octobre 2021 • 176 lectures • 0 commentaires

IGFM - La ville de Dakar s'engage au côté de l'État du Sénégal avec son nouveau programme "Dakar Vision digitale". À travers un partenariat B2B, signé en marge de l’exposition universelle Dubaï 2020, avec Téranga eSport, ses partenaires, expert dans le domaine de l’eSport, du gaming et qui dispose d’un fort potentiel d’investisseurs.

L’eSport représente un catalyseur pour une transformation sportive, sociale, culturelle, éducative, économique et inclusive, créateur de nouveaux espoirs, mais surtout de nouvelles opportunités pour la nouvelle génération connectée.

Dakar abritera la toute première aréna Esport gaming professionnelle en Afrique ouvert au public.

Dans l’air du temps, Madame le maire, Soham El Wardina, accompagnée d’une forte délégation composée de Monsieur Cheikh Guèye, maire de la Commune de Dieuppeul Derklé, de madame Fanta Diallo, Directrice des sports de la jeunesse et de la vie associative, de Madame Maye Seck Sy, Chef du Service Relations Extérieures et Coopération, a profité de son invitation à l’Expo Dubaï 2020 pour signer avec Téranga eSport, représentée par son Président, Lord Alajiman, une convention de partenariat autour d’un programme commun dénommé « Dakar Vision Digitale » qui verra la création de la première infrastructure permanente professionnelle en Afrique autour du jeu vidéo. Elle sera le lieu le plus connecté, au Sénégal, ouvert au public avec des équipements de technologie de pointe, de dernière génération en son et vidéo.

Les chiffres qui concernent le marché du jeu vidéo Africain, ne reflètent pas le vrai potentiel de ce continent pour lequel le nombre de joueurs a été multiplié par 26 ces 5 dernières années (soit plus de 600 millions) dépassant ainsi ceux de l’Amérique du Nord, quand on sait qu'en 2050, plus de la moitié de la population Africaine aura moins de 25 ans et passera d'1 à 2,4 milliards. Des solutions basées sur l'écosystème du jeu vidéo existent pour tirer pleinement profit de ce capital humain et développer à coup sur la croissance de l’industrie créative.

C’est pourquoi, avec cette infrastructure innovante, exclusivement dédiée à la jeunesse, Dakar positionne, de facto, le Sénégal, au premier rang, en Afrique, d'une discipline qui réunit, plus de 600 millions de gamers africains sur plus de 2,7 milliards dans le monde entier, polarisant un marché en constante évolution qui a généré 177,8 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 23,1 % par rapport à l’année précédente, dont la part de l’Afrique ne représente que 1,8%, soit près de 732 milliards de F CFA.

Dans le cadre de ce contrat de partenariat entre Téranga eSport, ses partenaires et la Ville de Dakar, composée de 19 communes, la capitale du Sénégal se projette comme ville innovante et créative. Cinq (5) axes majeurs prioritaires ont été répertoriés dans le programme « DAKAR VISION DIGITALE » :

• Développer l’industrie et l’économie créative ;

• Former les jeunes à travers leur passion en leur faisant découvrir les opportunités et métiers d’avenir pouvant déboucher sur le domaine de l’Open Innovation, Le Multimédia, La Big Data, L’intelligence artificielle, le Digital ;

• Se doter d’infrastructures, de Gaming/eSport de pointe et de qualité, équivalentes aux standards internationaux ;

• Être la capitale Africaine de l’eSport, du gaming avec un calendrier national et international de compétitions pouvant accueillir respectivement les clubs nationaux, les autres nations et continents via leurs équipes nationales et continentales ;

• Promouvoir, à travers ce programme, la destination et la Vitrine du Sénégal, comme pays innovant, de la Téranga et du Tourisme de masse.

Pour ce faire le programme « Dakar Vision Digitale», offrira l’aréna à tous les amateurs d'eSport et de jeux vidéo une place unique à Dakar, où ils pourront se rassembler et partager leur passion. Ainsi, l’arena fera office, en même temps, de centre d'entrainement des équipes eSPORT venant des 19 Communes de la ville de Dakar, et de première structure de formation de pro-gaming. Il servira également de lieu événementiel pour tout l'écosystème du jeu vidéo au Sénégal et en Afrique. L’Arena, sera aussi un espace pouvant accueillir un large public, qui disposera d’une régie technique de réalisation audiovisuelle de dernière génération, le tout dans une configuration très modulaire. Bref, une formidable occasion qui sera donnée aux fans d’eSport de Dakar ainsi qu’aux professionnels du Gaming du Sénégal en particulier, de l’Afrique en général, de pouvoir profiter d’un espace unique en son genre (le plus connecté, ouvert au public) pour exercer leur passion, autour de tous types d’évènements.