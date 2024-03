jeudi 7 mars 2024 • 259 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Du 8 au 24 mars 2024, les athlètes africains se donneront rendez-vous à Accra, la capitale du Ghana, pour les 13es Jeux Africains, une compétition multisports d'envergure continentale.

Les Jeux Africains, une compétition multisports d'envergure continentale, se préparent à accueillir une nouvelle édition riche en émotions. Du 8 au 24 mars 2024, les athlètes africains se donneront rendez-vous à Accra, la capitale du Ghana, pour concourir dans diverses disciplines, y compris le football, qui débute lui dès ce jeudi 7 et qui promet déjà des affrontements passionnants.



Les dates



Les Jeux Africains 2024 se tiennent officiellement du 8 au 24 mars 2024, mais l'épreuve de football débute un jour plus tôt, dès le 7 mars. Les athlètes s'affronteront dans diverses disciplines (football, taekwondo, athlétisme, judo, karaté, lutte, natation, beach-volley, triathlon, tennis de table et badminton), offrant ainsi un spectacle sportif de premier plan sur le continent africain.



Accra à l'honneur



En accueillant cet événement de taille, Accra se prépare à recevoir des athlètes de tout le continent, promettant une organisation à la hauteur des attentes et des infrastructures prêtes à accueillir les compétitions. En raison de pressions économiques, de retards dans la préparation et des divergences entre les confédérations sportives africaines et l'Union africaine sur les droits de commercialisation, les Jeux, qui étaient programmés initialement du 4 au 19 août 2023, ont donc lieu du 8 au 23 mars 2024, mais conservent le nom d'Accra 2023. Par ailleurs, la dernière édition s'était déroulée en 2019 à Rabat, la capitale du Maroc.



L’équipe masculine du Burkina Faso et l’équipe féminine du Nigeria s'étaient adjugées la médaille d'or.



Les qualifiés pour l'épreuve masculine



Pour l'épreuve masculine de football qui met aux prises les catégories moins de 20 ans, les équipes qualifiées reflètent le talent et la compétitivité du football africain. Les participants sont les équipes ayant réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023, ainsi que le pays hôte, le Ghana. Les matchs auront lieu principalement au Accra Sports Stadium. Découvrez ci-dessous la liste des équipes participantes :



Groupe A :



Gambie

Ghana (pays hôte)

Bénin

Congo



Groupe B :



Nigeria

Sénégal

Soudan du Sud

Ouganda



Les qualifiés pour l'épreuve féminine



L'épreuve féminine verra la participation des équipes qui ont atteint au moins le quatrième tour de qualification de la Coupe du Monde Féminine U20 2022, qui s'était déroulée au Costa Rica. Les matchs se dérouleront principalement au Cape Coast Sports Stadium. Voici la liste des équipes qualifiées pour cette édition :



Groupe A :



Ghana

Tanzanie

Ouganda

Ethiopie



Groupe B :



Nigeria

Sénégal

Cameroun

Maroc



Le programme de la 1ère journée



Hommes



Jeudi 7 mars



17h GMT, Soudan du Sud-Sénégal



20h GMT, Nigéria-Ouganda



Vendredi 8 mars



17h GMT, Ghana-Congo



20 GMT, Gambie-Bénin



Femmes



Vendredi 8 mars



20h GMT, Nigeria-Maroc



Samedi 9 mars



17h GMT, Tanzanie-Ouganda



20h GMT, Ghana-Éthiopie