iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar BA a remis, ce mardi à son cabinet, le Drapeau National à la délégation sénégalaise en partance pour les Jeux islamiques de Konya en Turquie, prévus du 08 au 19 aout 2002.

C'est une délégation d’environ 170 membres, issus d’une quinzaine de disciplines sportives qui vont représenter le Sénégal en Turquie. Le Football, l’Athlétisme, le Judo, le Handisports, la Pétanque, la Natation, le Tennis de table, le Taekwondo, le Karaté, le Tir, l’escrime, la Lutte, le Hand-ball, le Basket-ball et le Volley-ball sont les disciplines retenues. Ce qui pousse le Ministre des Sports à dire que le Sénégal fait partie, aujourd’hui, des grandes nations africaines de sport et de sportifs.



Le message de Matar Ba aux athlètes



"Un groupe assez étoffé, mixte et assez représentatif du sport sénégalais. C’est pourquoi, en sacrifiant cet aprèsmidi à la belle tradition de remise du drapeau national, il est de mon devoir de vous exhorter encore une fois à faire preuve de discipline et surtout de représenter dignement le Sénégal. Que serait le sport sans le fair-play, la conduite honnête dans le jeu et en toute circonstance ?



Que serait le sport sans le respect de l’adversaire, de l’arbitre, du public, de l’esprit du jeu ? Que serait-il sans la loyauté, la maitrise de soi, la dignité dans la victoire comme dans la défaite ? En vérité, au-delà de la compétition, le sport est d’abord et avant tout une école de courage et d’abnégation. Il véhicule des valeurs de solidarité et de fraternité et contribue à construire des hommes et des femmes dignes de leur humanité puisque accessibles à la tolérance, à l’échange, à la communion et à la diversité.



En effet, dans un monde nouveau où la seule constante est le changement vers le meilleur mais aussi le pire, ces valeurs de discernement et de responsabilité méritent d’être cultivées et enracinées en notre jeunesse. Telle est la signification de la participation du Sénégal à des joutes sportives de cette nature et de cette dimension. Telle est aussi dans le domaine des compétitions sportives internationales, l’une des missions fondamentales assignées au sport. Lorsque vous serez en Turquie, un pays frère et ami, considérez que vous bénéficiez, durant les épreuves, du soutien indéfectible du Président de la République, SEM Macky SALL, ainsi que tout le peuple sénégalais."

