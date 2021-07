lundi 26 juillet 2021 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Qualifiée au 2e tour, Chiara Costa, la Sénégalaise du Skeet (tir plateau), a été éliminée des jeux olympiques de Tokyo.

Classée 25e à la fin de la première journée, la tireuse sénégalaise n’a pas pu faire mieux lors des derniers tours disputés la nuit dernière. L'athlète de 46 ans a raté plusieurs fois sa cible notamment lors du dernier round. En cinq tours, elle cumule 108 points et termine à la dernière place du classement. A noter que sur les 26 participantes, seules 6 sont qualifiées en finale. Chiara Costat devient ainsi le 4e athlète sénégalais éliminé des Jeux Olympiques Tokyo 2020 après Binta Diongue (Escrime), Ibrahima Diaw (tennis de table), Jean Bourhis (Canoe slalom). Ces derniers cités se sont arrêtés au premier tour. Six autres athlètes seront en lice en natation, athlétisme, lutte simple et judo. Ils seront attendus pour relever le défi.